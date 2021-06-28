فيديو..شابة سعودية تبتكر تطبيقاً لتسهيل مناسك الحج

المصدر: البيان

تمكنت الفتاة السعودية شموخ تركي السفياني، خريجة بكالوريوس كيمياء بالطائف، من ابتكار تطبيق "شعائرنا"؛ وذلك لتسهيل المعاناة التي يواجهها الحجاج أثناء أداء مناسك الحج.

وأوضحت "شموخ" أن هذا التطبيق يسهل أداء الحج وبدأت فكرته من كثرة المشكلات والأخطاء والعقبات التي يعاني منها حجاج بيت الله الحرام، وفقًا لقناة "الإخبارية".

وذكرت أيضًا أن التطبيق سيحل مشكلة "الإزدحام" ويوفر حملات موثوقة سيساعد الحاج على أداء الحج بشكل مناسب وسيوفر فرص وظيفية وتطوعوية وأكثر نظام وجودة في الحج.

وأضافت: "هناك آليات وتقنيات استخدمتها في هذا التطبيق راح تسهل للحاج وسيكون مبسط لحل أزمة الازدحام وسأطلق خدمة في هذا التطبيق تتيح للراغبين في الوظائف الموسمية للنزول للحج والاستفادة من ذلك مثل خدمة مرافق الحاج".