فتى الأدغال..عاش 41 عاماً في الغابة يأكل الثعابين ويجهل النساء

المصدر: البيان

طرزان حقيقي عاش في الغابات 41 عاماً، منعزلاً تماماً عن الحياة الحضرية في غابات فيتنام مع والده لم يكن لديه أي فكرة عن وجود النساء ويتغذى على الثعابين والعسل والفواكه.

بدأت قصة "هو فان لانغ" غير العادية عندما فر من نهاية حرب فيتنام عام 1972 حينها قتلت قنبلة أمريكية والدته واثنين من أشقائه منعزلاً تماماً عن الحياة الحضرية في غابات فيتنام.

واستقر لانغ مع شقيقه ووالده في أعماق الغابة في منطقة تاي ترا بمقاطعة كوانج نجاي، وعاش الثلاثة بالكامل خارج الحياة الحضرية، يأكلون العسل والفاكهة ومخلوقات الغابات، ويبنون الملاجئ ويدعمون أنفسهم بشتى الطرق.

وقال ألفارو سيريزو، المصور الذي تعقب الأسرة عام 2015 "كانوا يهربون دائما عندما يرون الناس من مسافة بعيدة، وكأنهم أطفال في جسد رجال، ولايفرقون بين الخير والشر" وتكيفت الأسرة مع حياتها الجديدة في قرية فيتنامية صغيرة عام 2015، لكنها عادت مؤخرا إلى منزلها في الغابة.

وعندما سئل لانغ عما إذا كان يعرف ما هي الأنثى، قال إن والده لم يشرح له مطلقا عنها، ولكنه رآها بعد ذلك في القرية.