جليسات أطفال سعوديات لأول مرة

المصدر: البيان

تستعد عدد من السعوديات للعمل كجليسات أطفال محترفات من خلال تحالف وطني أطلقه معهد المستقبل العالي للتدريب بجدة ومشروع (جليسة) الابتكاري الذي أسسه كل من إبتسام عبدالمجيد ومحمد دميس.

وبحسب صحيفة الوطن السعودية يعمل الطرفان على تدريب وتأهيل آلاف الشابات والسيدات للعمل في مهنة ظلت على مدار سنوات طويلة مهمشة وغير رائجة كما في المجتمعات الأوربية والأمريكية رغم الحاجة الماسة لها.

ويشمل العقد الذي وقعته في جدة المؤسس والمدير العام للمعهد العالي للتدريب رجاء مؤمنة، مع الشريك المؤسس لـ(جليسة) إبتسام عبد المجيد، إيجاد حل يعتمد على الاقتصاد التشاركي ويلائم السيدات وطبيعة المجتمع ويستطيع توفير الوظائف بدوام مرن وحر، ويسهم في تقليل العطالة بين السيدات بنسبة 3%، وتوظيف عدد كبير من كوادر السعوديات، مع توفير تجربة جديدة للإرتقاء بأسلوب حياة جديد للعائلة السعودية بتوفير أوقات نقاهة للأزواج وحلول مريحة للأمهات العاملات.