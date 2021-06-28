"إف 9: ذا فاست ساجا" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

المصدر: رويترز

احتل فيلم الحركة والمغامرة الجديد (إف9:ذا فاست ساغا) "السرعة والغضب 9" صدارة إيرادات السينما الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع مسجلا 70 مليون دولار.

والفيلم بطولة فين ديزل وميشيل رودريجيز وجوردانا بروستر وجون سينا ومن إخراج جستن لين.

واحتفظ فيلم الرعب (إيه كوايت بليس) "مكان هادئ" بالمركز الثاني هذا الأسبوع، مسجلا إيرادات بلغت 6.2 مليون دولار.

الفيلم بطولة إيميلي بلنت وميليسنت سيموندس ومن إخراج جون كراسنسكي.

وتراجع فيلم المغامرات الكوميدي (ذا هيتمانز وايفز بادي جارد) "حارس زوجة القاتل المحترف" من المركز الأول إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.9 مليون دولار.

والفيلم بطولة سلمى حايك وريان رينولدز وصامويل إل جاكسون ومن من إخراج باتريك هيوز.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (بيتر رابيت 2: راناواي) "الأرنب بيتر" من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 4.9‬‬ مليون دولار.

واحتفظ فيلم الكوميديا والجريمة(كرولا) بالمركز الخامس، بإيرادات بلغت 3.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيما ستون وإيما تومسون ومارك سترونج ومن إخراج كريج جيليسبي.