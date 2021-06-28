امرأة تنعى "زوجها الدولفين" وترفض الزواج من بعده

المصدر: البيان

نعت امرأة دولفيناً زعمت أنه كان زوجها، رافضة البحث عن حبيب آخر من بعده، معتبرة أنه كان "حب حياتها الوحيد".

قالت المرأة إنها قابلت دولفينا يبلغ من العمر 39 عامًا في سن 26 عامًا. وكان هناك اتصال فوري بينهما. لذلك قامت برحلات باهظة الثمن إلى إسرائيل لرؤية حبيبها.

"هذا ليس تحريفًا. أنا حقا أحب هذا الدولفين"، شرحت المرأة بحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك وقالت: "إنه حب حياتي".

في الوقت نفسه، أشارت إلى أنها تحب الدلفين "ليس كرجل" وتشعر بـ "الحب الخالص" تجاهه. ومع ذلك، توفيت سيندي بعد أقل من ستة أشهر من حفل الزفاف الذي أقيم في ريف بإسرائيلي بين الدولفين والمرأة.

من الواضح أن سبب الوفاة هو مشاكل في المعدة.

المرأة، بعد أن علمت بوفاة "زوجها" الدلفين، قالت إنها لن تبحث عن حبيب آخر وتطلق على نفسها اسم "أنثى دولفين".