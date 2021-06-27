وفاة سيدتين في معسكر سجون بروسيا خلال تنظيف الصرف الصحي

المصدر: د ب أ

توفيت سيدتان في أحد معسكرات السجون في روسيا بعدما يعتقد أنهما استنشقا غازات سامة لدى تنظيف الصرف الصحي.

وقالت السلطات اليوم الأحد إن شخصين حاولا مساعدة السيدتين على الخروج من الفتحة، قد تم نقلهما إلى المستشفى.

ووقع الحادث في معسكر سجن في إقليم إيفانوفو، شمال شرقي موسكو، يوم أمس السبت. ولم يتضح على الفور، أي الغازات أو المواد التي أدت للوفاة، وتجري السلطات تحقيقا بشأن ذلك.

وتتعرض السجون الروسية للتدقيق مجددا في الآونة الأخيرة، بعدما أدخل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى أحد معسكرات السجون.