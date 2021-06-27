مدرب بالأهلي المصري يقتل زميله بعد احتفالهما بالفوز على الترجي

المصدر: البيان

أقدم مدرب سباحة بالنادي الأهلي المصري على قتل زميله طعناً بسبب خلافات بينهما أمس السبت، وأمرت جهات التحقيق، بحبس المدرب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وفي التفاصيل فإن المتهم والمجني عليه احتفلا بفوز النادي الأهلي على الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي جرت أمس وانتهت بفوز الفريق المصري بثلاثية نظيفة وتأهله للمباراة النهائية لملاقاة كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي.

وبدأ المجني عليه في مطالبة المتهم بباقي أموال بيع دراجة نارية، وتبادل الطرفان السب والقذف ثم تشاجرا سويا، بسبب الخلاف المالي فيما بينهما، حتى دلف المجني عليه إلى أحد الكافيهات بالشيخ زايد، واستل سلاحاً أبيض «سكين» محاولا توجيه طعنة للمتهم، إلا أن الأخير تمكن من تخليصها من يده، ووجه له طعنات أودت بحياته في الحال، واتصل أحد المارة بالنجدة، حيث انتقلت إلى هناك رفقة قوة من المباحث، وتمكنت من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت النيابة العامة محضر الشرطة، وانتقلت إلى مكان الحادث، وناظرت جثة المجني عليها، وأمرت بتشريحها بمعرفة قطاع الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما تحفّظت على كاميرات المراقبة في المكان الذي شهد الحادث.

وحققت النيابة العامة مع المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.