مصر .. أول تعليق من هبة قطب على أزمة ابنتها

المصدر: البيان

علقت الدكتورة المصرية الشهيرة هبة قطب، على أزمة ابنتها دينا هشام، بعدما تعرضت للمضايقات والتنمر، من قبل أحد الفنادق، التي رفضت نزولها لحمام السباحة، لارتدائها مايوه شرعي.

وفي أول تعليق لها، على تلك الأزمة، نشرت الدكتورة هبة قطب، مقطع فيديو، صفحتها في «فيسبوك»، من مداخلة نجلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أثناء تعليقها على أزمة التنمر. وعلقت «قطب» على الفيديو قائلة: «ابنتي وأفتخر»، مرفقة تعليقها بهاشتاج: «المايوه الشرعي، التنمر، العنصرية، لحرية الشخصية».

وحثت هبة قطب على الجمهور، على مشاهدة المداخلة الهاتفية الخاصة بنجلتها مع الإعلامي عمرو أديب، وتفاعل مع هذا المنشور، عدد كبير من الجمهور وراد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن دينا هشام، التي كشفت إنها ابنة الدكتورة هبة قطب، عبرت عن استيائها من تلك الأزمة قائلة: «عندي 4 مايوهات (منهم البوركيني) النهارده قررت أنزل البيسين مع صاحبتي بالبوركيني، وماما قالت لي: خلي بالك ممكن يكونوا مش بيخلوا المحجبات ينزلوا البيسين بالبوركيني، فصاحبتي قالت لي لأ طبعًا ووزارة السياحة قالت ينفع ننزل به، وهي سألتهم قالوا لأ ماينفعش، ليه!!».