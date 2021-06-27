في بريطانيا.. نظام "إشارات مرور" للأطعمة صديق للبيئة

المصدر: ​إعداد: نهى حوّا

تم إطلاق نظام إشارات مرور خاص بتعليب الأطعمة والمشروبات في بريطانيا، وذلك في سبيل أن يتمكن المستهلكون من اتخاذ خيارات أكثر صديقة للبيئة.

وسيضم التشغيل التجريبي للنظام في فصل الخريف مجموعة من الأغذية والمشروبات التي ستحمل "نتائج بيئية" في مقدمة العبوات للمرة الأولى، كذلك تصنيفاً للتأثير البيئي لكل عنصر مما يتيح للزبائن تقييم ما إذا كانوا يشترون سلعاً ذات بصمة منخفضة الكربون من الموردين.

ووفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية، تم وضع المخطط بواسطة منظمة "فاونديشن إيرث"، وهي منظمة غير ربحية مدعومة من الحكومة وعملاق الأغذية العالمي "نستله"، والعلامات التجارية البريطانية، بما في ذلك "ماركس اند سبنسر" و"ساينزبيري" و"كو- أوب" و"كوستا كوفي".

ويتوقع المطلعون الآن أن تهز تلك الملصقات سلاسل التوريد الخاصة بصناعة الاغذية والمشروبات، وتشجع المنتجين على أن يكونوا أكثر ابتكارا في المساعدة في تخفيف التأثير على البيئة.

وسيقسم النظام المنتجات إلى شرائح، من "إيه" إلى "جي"، مشفرة بالألوان، حيث اللون الأخضر يشكل العناصر الأكثر صديقة للبيئة واللون الأحمر الأقل صديقة للبيئة، وذلك استناداً إلى نظام طوره علماء الأغذية في جامعة أكسفورد بدعم من المنظمة الدولية غير الحكومية "الصندوق العالمي للطبيعة".

وقد افيد أنه سيتم تشغيل تجربة إشارات المرور بالتوازي مع مشروع بحثي مدته تسعة أشهر سيجمع بين طريقة أكسفورد وبرنامج صممته جامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية ووكالة الأبحاث الإسبانية "ازتي" لإنتاج نظام تسجيل بيئي مناسب للاستخدام في جميع انحاء أوروبا بحلول عام 2022