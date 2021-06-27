غرق 10 يخوت إثر حريق بمرسى في هونغ كونغ

المصدر: رويترز

شب حريق في مرسى للسفن في هونغ كونغ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد مما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وقود أثناء مرورها بمحاذاة طابور من اليخوت المتوقفة مما أدى إلى غرق ما لا يقل عن 10 قبل أن يقوم رجال الإطفاء بإطفاء الحريق.

وقالت السلطات في المركز المالي الآسيوي إن النار اشتعلت فيما لا يقل عن 16 سفينة بما في ذلك تلك التي غرقت لكن لم تقع إصابات خطيرة.

وبدأ الحريق في المرسى بمنطقة أبردين بالمدينة الساعة 2.30 صباحا (1830 بتوقيت جرينتش يوم السبت) واستغرق إخماده أكثر من ست ساعات.

وسمع دوي انفجارات صهاريج الوقود في لقطات مصورة قدمتها الحكومة لرويترز مع تصاعد دخان كثيف ليغطي المرسى والأبراج المجاورة.

وذكرت محطة (أر.تي.إتش.كيه)العامة نقلا عن إدارة خدمات الإطفاء أنه تم إنقاذ نحو 35 شخصا من السفن.