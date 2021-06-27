إحالة واقعة "طالبة الفستان" في مصر إلى النائب العام

المصدر: البيان

أحالت جامعة طنطا في مصر واقعة التنمر بالطالبة حبيبة زهران، المعروفة إعلامياً بـ"طالبة الفستان"، إلى النائب العام.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنها تواصلت مع رئيس جامعة طنطا في واقعة حبيبة، مشيرةً إلى أنه أخبرها بتحويل ملف القضية إلى النائب العام لإصدار حكم جنائي وإداري.

وقالت مايا، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة "إم بي سي مصر"، إن القانون يحمي الجميع من التنمر، معربةً عن استنكارها الأسلوب السلبي الذي تعاملت به المراقبة مع الفتاة خلال إجراء الامتحانات.

وأضافت أن ارتداء الفستان في الجامعة ليس عيباً، مؤكدةً أن من حق كل إنسان أن يرتدي الزي الذي يراه مناسباً.

يُذكر أن الطالبة حبيبة زهران، التي تدرس بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا، كانت قد تعرَّضت للتنمر من مراقبي الامتحانات نهاية العام الدراسي بسبب ارتدائها فستاناً، الأمر الذي أثار استياءً وجدلاً واسعاً.