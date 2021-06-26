العاصفة إنريكي تتحول إلى إعصار وتهدد المكسيك بفيضانات

المصدر: رويترز

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة إنريكي تحولت اليوم السبت إلى إعصار واستمرت في اكتساب قوة على نحو سريع قبالة سواحل المكسيك حيث صدرت تحذيرات من عواصف مدارية على أنحاء من المكسيك مع مخاوف من حدوث فيضانات مفاجئة.

وأضاف المركز أن من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار من الفئة الثانية غدا الأحد. وإنريكي حاليا على بعد حوالي 370 كيلومترا جنوبي كابو كورينتس في المكسيك.

وقال المركز إن التوقعات الحالية تشير إلى أن العاصفة ستبقى في عرض البحر الموازي تقريبا للساحل الجنوبي الغربي للمكسيك خلال الأيام المقبلة.

وهناك تحذير من عاصفة مدارية على الساحل المكسيكي الممتد من زيهواتانيجو بولاية جويريرو الغربية إلى كابو كورينتس بولاية خاليسكو.

وذكر المركز أن من المتوقع أن يتراوح مستوى الأمطار الناجمة عن العاصفة بين ست بوصات و12 بوصة حتى يوم الاثنين، وفي بعض الأماكن يصل إلى 18 بوصة (45.72 سم) فوق ولاية كوليما والمناطق الساحلية من ميتشواكان وخاليسكو في جنوب غرب المكسيك.

وقال "هذه الكميات ستؤدي على الأرجح إلى فيضانات وانهيارات طينية تهدد الحياة على أنحاء من جنوب غرب المكسيك".