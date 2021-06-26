ستينية ترفض التخلي عن خوض الماراثونات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

شاركت امرأة تدعى إليزابيث جاين روتلي درايفر "66 عاماً" في أكثر من 40 ماراثوناً، بما في ذلك ماراثونات المسافات الطويلة لـ 56 ميلاً تحت الشمس الحارقة.

وتقيم المرأة الستينية في دبي، وفق ما ذكر موقع "ذا صن". وأكدت إليزابيث عدم نيتها التوقف عن المشاركة بالرغم من انتهاء الأمر بها قبل بضعة أعوام في المستشفى.

وتعمل إليزابيث الشغوفة بالرياضة في مجال استشارات الموارد البشرية وتعيش مع زوجها روبرت البالغ من العمر 64 عاماً. وقد بدأت قصة عشقها للركض مع انتقالها إلى الإمارات العربية المتحدة عام 1983 حين كانت لا تزال بعمر الـ 28 سنة.

وقد أنهت إليزابيث قبل أربعة أعوام ماراثون طيلا في جنوب إفريقيا وبالرغم من فرحتها العارمة، سرعان ما وجدت نفسها وقد انتهى بها الأمر في المستشفى. وتتذكر الأحداث بالقول: "بعمر ال 62 أنهيت ماراثون 56 ميلاً تحت شمس جنوب إفريقيا الحارقة. وانهرت بين ذراعي طبيب أسعفني إلى المستشفى الميداني، حيث كنت بالرغم من الألم البالغ أشعر بفرح عارم." وتشير إليزابيث إلى أنه أدمنت الركض ووضع الميداليات حول عنقها.