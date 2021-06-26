سلطنة عمان.. تشاجرا على أحقية الطريق فأنهى حياة غريمه بالسكين

المصدر: دبي – أحمد قوجة

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، توقف سيارتين على جانب الطريق وخروج السائقين وتشاجرهما على أحقية الطريق وتبادلهما اللكمات، حتى أخرج أحد الطرفين سكيناً وانهال على الثاني بالطعنات حتى انهار الثاني مضرجاً بدمه.

وأوضح بعض الناشطين أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي بين شخصين من الجنسية الآسيوية على الطريق بمنطقة روي، وكان بينهما خلاف سابق، وهما "أبناء عمومة"، وتطور الخلاف بينهما ليلحقا ببعضهما على الطريق وينتهي الشجار بهذه الطريقة المأساوية.

وأوضحت شرطة عُمان السلطانية عبر تغريدة لها في حسابها الرسمي قائلة: "توضح شرطة عمان السلطانية بأنه حدثت صباح اليوم واقعة قتل لشخص آسيوي بمنطقة روي، وقد تم القبض على المتهم وهو من ذات الجنسية، والقضية قيد الإجراءات".

ملاحظة: نعتذر عن نشر الفيديو لقساوته.