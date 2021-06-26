مصنع لحوم مستزرعة ينتج 5 آلاف شريحة برغر في اليوم

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة تكنولوجية لإنتاج اللحوم المستزرعة، أخيراً، أن مرفقها أصبح قادراً على إنتاج ما يصل إلى 1100 رطلاً (499 كيلوغراماً) من اللحوم المستزرعة في المختبر كل يوم، وهو ما يعادل 5 آلاف قطعة برغر.

ونقل موقع "غوغل" عن شركة "فيوتشر ميت تكنولوجيز" قولها إن مرفقها يبشر بحقبة من إنتاج اللحوم المستزرعة على مستوى صناعي. فإذا ما جرت الأمور، وفقاً لما تخطط له، فإنها تنوي البدء ببيع منتجات اللحوم المستزرعة العام المقبل، وأن تقدم للمستهلكين بديلاً عن منتجات اللحوم التقليدية الناتجة عن تربية الماشية وذبحها.

وحتى هذه اللحظة، أفادت الشركة التي تقيم مصنعها في إسرائيل، إن مختبرها قادر على انتاج ما أسمته "لحوم الغنم والدجاج.." من دون استخدام تعديل وراثي أو مصل حيواني، مضيفة إنها ستكون قادرة قريباً أيضاً على بدء إنتاج ما أسمته "لحوم الأبقار" أيضاً.

ولم يذكر موقع "غوغل" شيئاً عن العناصر الغذائية المتضمنة في تلك اللحوم المستزرعة أو الجانب الصحي المرتبط بتناولها، لكنه نقل عن الشركة ما أفادت به أيضاً من أن مصنعها قادر على إنتاج تلك المنتجات أسرع 20 مرة من معدل ما يتطلبه إنتاج ماشية حيوانات تقليدية، وإنه يتطلب نسبة مياه عذبة أقل 96% من انتاج الماشية، واستخدام أقل للأرض بنسبة 99% وإنتاج انبعاثات غازات دفيئة أقل بنسبة 80%.