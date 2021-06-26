240 ضعف الفاتورة .. زبون يترك إكرامية 16 ألف دولار مقابل وجبة سريعة

المصدر: دبي-البيان

حصل موظفو مطعم في مقاطعة نيو هامبشاير الأمريكية على إكرامية كبيرة قدرها 16 ألف دولار أمريكي مقابل فاتورة قيمتها 38 دولار أمريكي.

ووفقاً للمنصة الصوتية "أوديو بورست" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فقد طلب أحد الزبائن في المطعم الأمريكي وجبة مكونة من اثنين من هوت دوغ الفلفل الحار ورقائق المخلل المقلية ومشروب فبلغت قيمة فاتورته 38 دولاراً.

لكن رغبة منه في مكافأة موظفي المطعم، فقد أرفق الفاتورة بإكرامية بلغت 420 ضعف قيمة الفاتورة.

وقال الزبون الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، إنه يريد أن يحصل موظفو المطعم على الإكرامية لأنهم يعملون بجهد.

وكان المطعم قد أغلق أبوابه على مدى بضعة أشهر أثناء تفشي الوباء، وقد عاد للعمل بعد السماح بتناول الطعام في الهواء الطلق كما استلام طلبات الطعام من الخارج.