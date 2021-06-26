دجاج بـ 10 آلاف ريال في السعودية

المصدر: دبي - البيان

كشف شاب سعودي في مكة المكرمة عن تفاصيل نوع من الدجاج يصل سعر الجوز منه إلى 10 آلاف ريال.

وقال بندر حسن المداني، وهو عاشق لتربية دجاج الزينة والأنواع النادره منذ أكثر من 20 عاما، إن محميته تضم أنواع عديدة من الدجاج منها، دجاج "السيراما الماليزي" الذي يتراوح سعر الجوز منه في السوق ابتداء من 3000 آلاف حتى 10 آلاف بحسب مستوى الإنتاج، ودجاج "السبرايت الأمريكي" ويبلغ سعر الجوز منه 2000 - 2500، ودجاج "سبرايت الكريمي" ويبلغ سعر الجوز منه 1500 - 2500 ريال، ودجاج "القلم الإنجليزي" ويتراوح سعره مابين 1500 - 2000 ريال. وفقا لـ "صحيفة المدينة السعودية"

وأضاف المداني أن محميته تضم نوع الدجاج المعروف "بالبوم" اللون الأبيض ويبلغ سعر الجوز من 2000 إلى 3700 ريال وكذلك دجاج "الروز" المستورد من أوروبا ويبلغ سعره في السوق ما بين 1000 إلى 1500 ريال للجوز الواحد، ونوع دجاج "الكوشامو الألماني" ويتراوح سعره مابين 2000 - 3000 ريال، وتختلف هذه الأنواع من الدجاج وتفاوت أسعارها في السوق حسب مستواها الذي يتم تحديد السعر على أساسها.