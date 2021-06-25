الشرطة السعودية تكشف حقيقة مقطع «سطل البويه»

المصدر: البيان

كشفت الشرطة السعودية حقيقة مقطع فيديو «سطل البويه» الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً ، مشيرة إلى أن الفيديو مفتعل.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال سعوديين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله السعوديان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك.

وأضاف، بحسب صحيفة عكاظ، أن الشرطة اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحالتهم إلى فرع النيابة العامة.