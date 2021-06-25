اختلفا على مصروف البيت فصفعها فأنهت حياته بطعنة قاتلة

المصدر: البيان

تمكن الأمن المصري من كشف غموض العثور على جثة رجل في أسيوط ، حيث تبين أن زوجته وراء الجريمة، بسبب الخلاف على مصروف المنزل.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة المصري اليوم فقد تبلغ مركز منفلوط بأمن أسيوط من المستشفى المركزي باستقباله جثة مزارع 65 سنة، ووجود إدعاء سقوط من علو.

بالانتقال والفحص ومناظرة الجثة تبين وجود جرح طعني بالبطن من الناحية اليمني، وقرر نجله أنه أثناء قيام والده بأعمال النظافة بسطح مسكنهما بالطابق الأول اختل توازنه وسقط أرضاً على سيخ حديدي مما أدى لوفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط إلى عدم صحة ما قرره نجل المتوفي، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأقرت بحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما بمسكنهما للخلاف على نفقات الأسرة تطورت لمشاجرة قام خلالها المجني عليه بصفعها على وجهها وعلى إثر ذلك قامت بطعنة بسلاح أبيض «سكين» فأودت بحياته.