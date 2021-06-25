شاهد..مذيع يقطع نشرة الأخبار على الهواء ويطالب بدفع الرواتب له ولزملائه

المصدر: البيان

قاطع مذيع بالتلفزيون الزامبي النشرة الإخبارية على الهواء مباشرة التي كان يقدمها ليشتكي أنه هو وزملاءه لم يتلقوا رواتبهم.

وقال المذيع كابيندا كاليمينا خلال نشرة قناة KBN الإخبارية السبت الماضي، باللغة الإنجليزية، إن الموظفين لم يتلقوا رواتبهم، مضيفاً "يجب أن يُدفع لهم"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأ المذيع النشرة كالمعتاد، وكان يقدم تقريراً عن أهم الأخبار عندما توقف فجأة لتقديم شكواه. وقال مخاطبا الكاميرا: "بعيداً عن الأخبار، سيداتي وسادتي، نحن بشر... علينا أن نتقاضى رواتبنا".

في المقابل، قطعت المحطة الهواء على كاليمينا، وبثت نشرة أخرى من البداية.

وتمت إدانة المذيع من المحطة التي وصفت تصرفاته بأنها "بحث عن الشهرة". وقالت: "إن كاليمينا كان تحت تأثير الكحول".

بدوره، نفى كاليمينا ذلك، وتساءل "كيف يمكن أن أكون تحت تأثير الخمر وأنا قدمت ثلاثة برامج أخرى قبل نشرة الأخبار؟".

وبحسب العربية نت فقد شارك المذيع الزامبي فيديو الواقعة على صفحته بـ"فيسبوك"، وقال: "نعم فعلت ذلك على الهواء مباشرة، فقط لأن معظم الصحافيين يخشون التحدث علانية، ولا يعني ذلك أن الصحافيين يجب ألا يتحدثوا".

وأعلنت المحطة بدورها أنها -مثل أي مؤسسة أخرى- لديها إجراءات راسخة للغاية لرفع التظلمات لجميع الموظفين والتي يمكنهم من خلالها توجيه شكاواهم، مشيرة إلى فتح تحقيق في الواقعة.