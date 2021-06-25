اكتشاف مستوطنة عمرها 6 آلاف عام

المصدر: لومباردا - رويترز

كان عالم الآثار ماتي باريتسا يفحص صوراً التقطتها الأقمار الصناعية لساحل كرواتيا عندما لمح شيئاً غير مألوف. قال باريتسا الأستاذ بجامعة زادار «دار بخلدي أن الأمر ربما يكون طبيعياً وربما لا».

وكشفت الصور منطقة كبيرة وضحلة في قاع البحر عند الساحل الشرقي لجزيرة كورتشولا.

وقرر باريتسا وزميل له الغوص في الموقع ليكتشفا ما يعتقدان أنها مستوطنة من العصر الحجري الحديث ترجع إلى 4500 عام قبل الميلاد شيدت على قطعة أرض صغيرة كانت متصلة بالجزيرة الرئيسية عبر مضيق ضيق.

وعثر الباحثان على بقايا جدران صخرية كانت تحيط بالمستوطنة وأدوات وأشياء أخرى استخدمها السكان.

وقالت مارتا كاليبوتا المسؤولة عن المجموعة الأثرية في متحف بلدة كورتشولا إن موقع المستوطنة غير مألوف بالمرة. وأضافت «لا نعلم في الوقت الراهن إن كانت هناك اكتشافات مماثلة في أماكن أخرى لمستوطنة من العصر الحجري الحديث شيدت على جزيرة صغيرة مرتبطة بالبر عبر مضيق ضيق».

وقال باريتسا إن المستوطنة التي تم اكتشافها غير نمطية في موقعها، مضيفاً إن معظم اكتشافات العصر الحجري الحديث كانت داخل كهوف.