لوحة تشرشل بـ 1.84 مليون دولار

المصدر: نيويورك - أ ف ب

بيعت لوحة لرئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشرشل مقابل 1.84 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار «فيليبس» أول من أمس في نيويورك. وتحمل هذه اللوحة الزيتية التي رسمها تشرشل عام 1921 عنوان «ذي موت، بريكليس».

وقدّرت «فيليبس» سعرها ما بين مليون ونصف مليون دولار ومليونين، أي أقل بكثير من لوحة أخرى لـ«الأسد العجوز» باعتها نجمة هوليوود الأمريكية أنجلينا جولي لقاء 11.6 مليون دولار في مزاد لدار «كريستيز» في مارس الفائت.

وقال نائب رئيس «فيليبس» جان بول إنجيلين لوكالة فرانس برس قبل المزاد، إن تشرشل احتفظ باللوحة لمدة 40 عاماً قبل أن يقدّمها عام 1961، أي قبل أربع سنوات من وفاته، لصديقه رجل الأعمال أرسطو أوناسيس.

وكان الثري اليوناني فخوراً جداً بهذه الهدية إلى درجة أنه علّقها في مكان الشرف، خلف البار الشهير المسمى «آريز بار» في يخته، إلى جانب أعمال فيرمير وغوغان ولو غريكو وبيسارو.