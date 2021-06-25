حشرات الزيز تنهي غزوتها الأمريكية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

بعدما تسببت بحوادث مرورية، أنهت حشرات الزيز غزوها هذا العام، بعدما اجتاحت بالمليارات مناطق شاسعة في الولايات المتحدة، في حدث لا يتكرر سوى مرة كل سبع عشرة سنة.

وقد خرجت جحافل الزيز بين أبريل ومايو في ولايات عدة في الشرق الأمريكي، مثل ميريلاند وأوهايو، إضافة إلى العاصمة الفدرالية واشنطن.

وعلى مدى أسابيع، عاشت هذه الحشرات كأسلافها قبلها: إذ خرجت من الرمل وهي يرقات، بعد التنقل داخل أنفاق حفرتها بعناية، ومنذ بدء درجات الحرارة بالارتفاع، تحوّلت وتزاوجت، وباضت بيضها للحفاظ على جنسها، ثم فارقت الحياة.

لكن خلال هذه الفترة، تنقلت حشرات الزيز بين الأشجار، وتصادمت مع البشر، أو حتى تحوّلت لمكوّن غذائي في أطباقهم.

وقد تكون اللحظة الأبرز خلال غزوة هذا العام في التاسع من يونيو، يوم مغادرة الرئيس جو بايدن في أول رحلة رئاسية له إلى الخارج. وقد ظهر بايدن يطرد حشرة زيز كانت جريئة، بما يكفي، قبل أن يطرحها أرضاً. ومازح بايدن الصحافيين قائلاً «انتبهوا من حشرات الزيز، لقد تعرضت لهجوم من إحداها، هي تمكّنت مني».