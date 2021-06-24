في الطريق لاستقبال الوالد العائد من السفر .. مصرع أم وبناتها الأربع في حادث سير

المصدر: البيان

لقيت سيدة لبنانية وبناتها الأربع مصرعهن في حادث سير مروع في لبنان مساء أمس الإثنين على طريق الساحل الجنوبي اللبناني المؤدي إلى العاصمة بيروت.

وفي التفاصيل، فإن السيدة فاطمة قبيسي وبناتها الأربع "زهراء، آية، ليا وتيا"، توفين في حادث السير وهن في طريقهن إلى مطار بيروت لاستقبال والدهن العائد إلى البلاد.

وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الأزمة الاقتصادية التي "ستودي بحياتهم واحداً تلو الآخر"، حيث اعتبروا أن زحمة الانتظار على محطات الوقود هي التي تسببت بالحادث.

هذا واشتعلت أزمة الوقود منذ مدّة في البلاد، حيث يعاني المواطنون اللبنانييون من طوابير الانتظار الطويلة بشكل يومي من أجل تعبئة البنزين للسيارات.

وكان وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر أكد أن دعم البلاد للبنزين لن يدوم وسيتوقف في نهاية المطاف.