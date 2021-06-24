شابة تطلب الطلاق لأغرب سبب .. ورد مفاجئ من معلقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار منشور شابة مصرية متزوجة حديثاً على فيسبوك ردود فعل واسعة بعدما كشفت نيتها طلب الطلاق بعد 5 أشهر فقط من الزواج لعدم قدرتها على استكمال حياتها مع زوجها بسبب حركاته الطفولية.

وكتبت الزوجة الشابة: «أنا متجوزة بقالي 5 شهور.. جوزي يا جماعة طلع عيل أوي.. وأنا مبقتش طايقة العيشة معاه، وأنا بطبخ بيقعد يقولي يا تكاتك يا حركاتك يا عم حسن "شيف شهير في مصر".. وأما يدوق الأكل ويطلع حلو يقعد يصفق».

وأضافت الفتاة خلال حديثها عن زوجها الذي لم تعد ترغب في استكمال حياتها معه قائلة، «لما بييجي من الشغل بيبقى معاه شيبسي وبيبسي ومقرمشات كل يوم، ولب وشيكولاتات ويقعد يتفرج على كارتون وأفلام أنمي بالليل وإحنا سهرانين، ومبيفتحش بالمفتاح ولا بيرن الجرس ده بيطبل على الباب.. بقيت حاسه إني متجوزة طفل وبجد زهقت وعايزة أطلق».

وتداول منشور الشابة على نطاق واسع، وعلقت عليه الكثير من الفتيات بتعليقات ساخرة، يشير محتواها إلى رغبتهن في الزواج من شخص مثل زوجها.

وعبرت كثير من الفتيات عن استيائهن من الفتاة صاحبة المنشور، وقالت إحداهن "يا بختك يابنتي والله.. عايزين واحد من ده يارب".