مصر.. نقل جيهان السادات إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

المصدر: البيان

كشفت مصادر من عائلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن تعرض السيدة جيهان السادات البالغة من العمر 87 عامًا لأزمة صحية طارئة، استدعت إدخالها أحد المستشفيات للعلاج، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت المصادر أن السيدة "جيهان" كانت في رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج منذ فترة وعادة منذ شهرين" مشيرا إلى أنها مرت بأزمة صحية منذ أيام ودخلت على أثرها أحد المراكز الطبية الكبرى، وفقا لصحيفة اليوم السابع.