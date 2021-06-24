عروس تحمل الحزام الأسود تعتدي على عريسها فيطلقها ثاني أيام الزفاف والسبب غريب

المصدر: البيان

أقدمت عروس في الأردن على ضرب زوجها ثاني أيام الزفاف بسبب تهديده له بضربها في حال تأخرت في تحضير الغداء.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام أردنية اندلعت مشاجرة بين عائلتين في العاصمة الأردنية عمان بعد قيام عروس بضرب عريسها بعد يوم واحد من زفافهما نتيجة تهديده لها بضربها في حال تأخرت في تحضير الغداء.

وبحسب موقع سرايا الإخباري الأردني وشهود عيان فإن العروس لم تتقبل تهديد زوجها لها حيث بادرت هي بضربه وتسببت له بجروح مختلفة في جسده.

ليقوم العريس بإبلاغ عائلته بذلك وليجتمع ذوو ‏العائلتين وتتسع المشاجرة بينهما للضرب في الشارع والتي انتهت بتدخل بعض المارة والجيران بعد أن قام الزوج بطلاق زوجته التي تبين فيما بعد أنها تحمل الحزام الأسود في الكاراتيه.