شاهد.. نفوق 2 من الوعول المهددة بالانقراض في السعودية

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد حسن الزهراني مدير مكتب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الباحة بالمملكة العربية السعودية نفوق وعلين تم إطلاقهما قبل 4 أيام في محافظة بلجرشي، من قبل المركز الوطني تحت رعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز صباح السبت.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لاثنين من الوعول البرية يوثق نفوقها.

وقال مدير مكتب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالباحة إن المقطع صحيح وهي عبارة عن وعلين تم الإبلاغ عن وجودهما في حظائر ومزارع خاصة نفقت اليوم داخل المنتزه قبل نقلها لمركز الأبحاث.

وأكدت صحيفة "سبق" صحة الفيديو المتداول، مبينة أن الوعلين من ضمن الـ 20 وعلا المهددة بالانقراض والتي أطلقت تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.