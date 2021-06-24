شاهد.. إطلاق أول قمر صناعي تابع لموريشيوس إلى مدارات الأرض

المصدر: البيان

نجح طاقم المحطة الفضائية الدولية أول أمس الثلاثاء في تنفيذ عملية إطلاق أول قمر صناعي تابع لموريشيوس.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قمر MIR-SAT1 المخصص للاتصالات الراديوية، والذي طوره مجلس الأبحاث العلمية في موريشيوس كان قد أرسل إلى المحطة الفضائية الدولية في 3 يونيو الجاري على متن مركبة الفضاء الأمريكية Cargo Dragon، وأطلق إلى مدارات الأرض من الوحدة اليابانية التابعة للمحطة.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن MIR-SAT1 هو عبارة عن قمر نانوي لا يتجاوزنه وزنه الـ 1.3 كلغ، ومن المفترض أن يستخدم لتوفير خدمات الاتصالات، وأن خبراء من بريطانيا واليابان ساهموا في برنامج تطوير وإطلاق هذا القمر.

وأعلن مجلس البحوث العلمية في جمهورية موريشيوس، أن القمر الذي طوره خبراؤه سيسهم أيضا في تأمين مسح صوري لكامل مناطق الجمهورية إضافة إلى الخدمات التي سيقدمها في تأمين الاتصالات هناك، وتزامنا مع إطلاقه تم تشغيل مركز أرضي على لمتابعة القمر وتبادل البيانات معه بشكل مستمر.

شاهد.. إطلاق أول قمر صناعي تابع لموريشيوس إلى مدارات الأرضhttps://t.co/pJxQQXBkUb#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HXu6VO5Bgt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 24, 2021