الأصدقاء والتحليق سرّ سعادة «طائر الحب»

المصدر: برلين - د ب أ

طيور الحب «البادجي»، هي ثالث أكثر حيوان أليف شعبية في العالم، بعد الكلاب والقطط. ولكنها لا تحظى دائماً بحياة جيدة.

وتقول ناشطة حقوق الحيوان، ليا شميتس: «هذه الطيور الاجتماعية للغاية، ما زالت توضع في الأغلب في أقفاص بمفردها. فلماذا يتم حرمانها من شريك اجتماعي، يمكنها معه الطيران والتسلق وتناول الطعام معاً، والملاطفة، وحتى العراك؟».

وتتفق الكثير من جمعيات الطب البيطري وجماعات حقوق الحيوان على هذا، وأشارت إلى أنه حتى مع الحب والرعاية الشديدة من جانب المالك، فهما لا يمكن أن يعوضا طائراً من نفس الفصيلة.

هناك أمر آخر يجب الحفاظ عليه عند اقتناء طيور البادجي، وهو مساحة للطيران، حيث تحب فرد جناحيها، وتحتاج لمساحة ضخمة، بما يكفي لتستطيع الطيران على الأقل أمتار قليلة في كل مرة.

وتوصي رابطة الطب البيطري للرفق بالحيوان الألمانية، ببيت للطيور، تبلغ مساحته متراً ونصف المتر على الأقل، في 0.6 متر، لزوج إلى ثلاثة أزواج من «البادجي»، ويجب أن يكون ارتفاعه متراً على الأقل.