منظفات قابلة للتحلل لغسل ملابس رواد الفضاء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن شركة «تايد» الأمريكية وقعت اتفاقية قانون الفضاء مع وكالة «ناسا» ستتيح لها إرسال تجارب لمنظفات غسيل إلى المحطة الفضائية في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل، على أمل أن تساعد رواد الفضاء في تنظيف ملابسهم الوسخة بمنظف معتمد في الفضاء.

وقد أفيد بأن الشحنة الأولى التي ستنطلق في ديسمبر ستضم منظفاً قابلاً للتحلل بالكامل تليها شحنة مناديل وأقلام «تايد تو غو»، مخصصة للفضاء. كما أفادت الشركة الأم، بروكتر آند غامبل، بأنها تطور أيضاً آلة غسيل-تجفيف يمكنها أن تعمل على القمر أو حتى المريخ باستخدام كميات قليلة من الماء والمنظفات. ووفقاً لـ «ديلي ميل»، تريد «تايد» مع «ناسا» حل مشكلة اضطرار رواد الفضاء إلى رمي أطنان من الملابس كل عام، والتي يتم وضعها بعد ذلك في سلة المهملات وحرقها في الغلاف الجوي.

ومن دون طريقة لغسل الملابس، يتوجه نحو 150 رطلاً من الملابس لكل فرد من أفراد الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية، وهذا الرقم يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات مع الأبطال الذين سيرتادون الفضاء ويسافرون يوماً ما على المريخ.

وأفيد بأن منظف الفضاء تم تصميمه خصيصاً لحل مشكلات الرائحة الكريهة والنظافة وإزالة البقع.