4 أنواع من الأسماء ممنوع إطلاقها على أبناء المصريين

المصدر: البيان

وضع قانون الأحوال المدنية في مصر، مجموعة من الضوابط التي تنظم طريقة اختيار أسماء المواليد، معلنا حظر 4 أنواع من الأسماء، منعت تماماً لموجب القانون:

قانون الأحوال المدنية يمنع بعض الأسماء

نص قانون رقم 143 لسنة 1994 بإصدار قانون الأحوال المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في 24 يناير عام 2018، على حظر 4 أنواع من الأسماء، يمنع على المصريين تسميتها، وذلك بحسب نص المادة 21 من قانون الأحوال المدنية والتي جاءت كالتالي: «لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية»، وفقا لصحيفة الوطن.



1- لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد

يحظر القانون المصري تكرار اسم واحد لأخين أو أختين من نفس الأب.

2- لا يجوز أن يكون الاسم مركباً

الاسم المركب هو الاسم المكون من اسمين أو أكثر مثل «نجيب محفوظ» وهو اسمه منفرداً، وهو الأمر الذي منع في الوقت الحالي، بحسب تعديلات قانون الأحوال المدنية.

3- الاسم المخالف للنظام العام.

الاسم المخالف للنظام العالم، هو الاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظاً خادشاً للحياء في المطلق.

4- الاسم المخالف للشرائع السماوية

الاسم المنافي للشرائع، يعني الاسم الذي يحمل إهانة المقدسات في الشرائع، ومن شأنه أن يسبب فتنة طائفية عند ذكره أو يكون مخالفا للشرائع السماوية، بسبب جهل الأبوين الديني مثل عبد اللات أو عبد العزى.