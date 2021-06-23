قافزاً بمظلته.. "افتخري يمه" جندي أردني يشعل مواقع التواصل

المصدر: دبي - البيان

عندما قفز بمظلته من الطائرة وصار معلقاً بين السماء والأرض، أول ما خطر في بال جندي أردني أن يدخل السرور إلى قلب أمه لأنها أنجبت رجلاً قوياً علمته معاني الرجولة، فقرر أن يرسل فيديو مصوراً لأمه يدعوها لأن تفتخر بولدها.

وفتح الجندي الأردني واسمه "عبادة" هاتفه المحمول أثناء هبوطه بالمظلة، قائلاً "افتخري يمه جبتي زلم". وجال بالهاتف مصوراً المشهد كاملاً له ولزملائه الآخرين.

وأشعل مقطع الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وأشاد رواد التواصل بشجاعة الجندي وبالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.