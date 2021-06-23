بيان من "الموارد البشرية السعودية" بشأن تجمع عدد من الأشخاص أمام مبنى الوزارة

المصدر: دبي - البيان

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيانا توضيحيا بشأن تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة.

وبينت الوزارة عبر حسابها بتويتر، أن التجمع كان لعدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي، ومطالبين بتحميل صاحب العمل المستقدم تكلفة الحجر المؤسسي وهو مالا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

وأوضحت الوزارة لهم في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين.

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ مايخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار.