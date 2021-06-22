مصر .. الإعدام لزوج حرّض على تلفيق قضية شرف لزوجته

المصدر: دبي ــ البيان

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، في دلتا مصر حكماً بإعدام الزوج المتهم بتلفيق قضية شرف لزوجته والمتهم الثاني المشارك في الجريمة، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية.



وقضت المحكمة بالإعدام لكل من الزوج 22 سنة، والقاتل 33 سنة، والمتهمين بقتل الزوجة الشهيرة بـ”شهيدة الشرف”، ومحاولة تلفيق قضية شرف لها على يد زوجها وعامل، وذلك بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية. والتعويض بالحق المدني بقيمة 100001 جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وفقا لليوم السابع.



واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة في القضية المتهم فيها الزوج 22 سنة، صاحب محل ملابس، بالتحريض والاتفاق والاشتراك مع العامل، في قتل زوجته ومحاولة تلفيق قضية شرف لها وتلويث سمعتها.



ووجهت النيابة للمتهم الثاني “الزوج” اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، بالشروع في مواقعة المجني عليها الزوجة كرها عنها؛ لاختلاق واقعة تخدش شرفها بغية تطليقها، لقاء مبلغ مالي اتفق عليه بينهما، وأعطاه مبلغًا ماليًا لشراء زي نسائي للمنتقبات؛ للدخول إلى مسكنه خلسة بالتخفي عن أعين قاطنيه، وساعده بأن أمده بمفتاحه مسكنه وصعوده إلى مسكن السيدة وانتظاره حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها ونزوله بعد فترة من الوقت وتم ضبطه وتبين أنه عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج القتيلة.



وتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة قتل الزوجة عمدا، بأن دلف العامل إلى مسكنها خلسة، وما إن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فمها، وأطبق بكلتا يديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة؛ للتأكد من مفارقتها للحياة، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.