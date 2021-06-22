بالفيديو.. البحرية الأمريكية تحدث زلزالاً في البحر لتختبر أكبر حاملة طائرات في العالم

المصدر: دبي - البيان

لتختبر حاملة الطائرات الجديدة التي كلفتها 10 مليارات دولار، ألقت البحرية الأمريكية أكثر من 18 طنا من المتفجرات قبالة فلوريدا لاختبار مقاومة حاملة الطائرات العملاقة للمتفجرات وأمواج البحر.

وأحدث هذا الاختبار صدمة قوية للغاية في عرض البحر، مما تسبب في زلزال بلغت قوته 3.9 على بعد 160 كيلومترا من الساحل في المحيط الأطلسي.

ووفقا لبيان صدر من البحرية الأمريكية يوم الجمعة 18 الماضي، تم وضع بروتوكول لضمان سلامة العسكريين والمدنيين المشاركين في هذه العملية واسعة النطاق، كما تم أخذ التأثير البيئي فيف الاعتبار في منطقة الاختبار. وفقاً لموقع "مونت كارلو".

ومن المفترض أن تخضع السفينة لفترة ستة أشهر من التحديث والصيانة والإصلاح قبل الاستخدام التشغيلي.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" 333 مترا وعرضها 40 مترا وتزن حوالي 100 ألف طن، وهي واحدة من أكبر حاملات الطائرات في العالم.

بدأ إنشاؤها منذ عام 2005 وتمكنت من الإبحار في عام 2017. كان من المفترض ان تبحر قبل ذلك بثلاث سنوات إلا أنها واجهت مشاكل تتعلق بعيوب التصميم في الدوائر الكهربائية، بالإضافة إلى مشاكل ضبط المفاعل النووي.

سميت حاملة الطائرات على اسم الرئيس الثامن والثلاثين للولايات المتحدة، ويمكنها حمل 60 طائرة و10 إلى 12 طائرة بدون طيار.

وفي عام 2017، افتتح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نورفولك حاملة الطائرات الحادية عشرة للأسطول الأمريكي والأولى من الجيل الجديد الذي يعمل بالدفع النووي.