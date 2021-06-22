دب يلتهم شاباً في روسيا ويرعب السياح

المصدر: دبي – علي الزكري

لقي شاب في السادسة عشرة من عمره حتفه حينما هاجم دبا " آكل لحوم البشر" مجموعة من السياح في منتزه " إيرجاكي " الطبيعي في إقليم كراسنويارسك بروسيا الاتحادية.

ونقلت وكالة " إنتر فاكس " الروسية للأنباء عن وزارة حالات الطوارئ الروسية قولها إن الدب هاجم مجموعة سياح مكونة من 13 شخصا، فأكل شاباً وأصاب شخصاً آخر.

وبحسب الوزارة فقد تمكن 4 من المنقذين كانوا في المكان من انقاذ بقية السياح ونقل السائح المصاب إلى المستشفى.

وفي التفاصيل فقد وقع الحادث ظهر يوم 20 يونيو لكن رجال الإنقاذ اكتشفوا الأمر في الليل فقط.

ووفقا للمشرف على الرحلة فقد انفصل شخص عن المجموعة، وذهب اثنان للبحث عنه فوجدوا دبًا ، كان قد التهم الشاب .

وعند رؤيته للشخصين، حاول الدب مهاجمتهما، فأصاب أحدهما فيما تمكن الآخر من الفرار .

إلى ذلك نشر موقع "مسكوفسكي كومسوموليتس" صورتين قال إنها للدب المفترس الذي أكل الشاب.



وأوضح أن الشاب ذهب لاحضار الطعام للسياح من قرية محلية ، وفي طريقه هاجمه الدب وأكله ، وعندما تأخر الشاب ذهب بعض أعضاء المجموعة للبحث عنه فوجود الدب قد أكله.

ولما رأى الدب الرجلين هاجمهما فتمكن أحدهما من الفرار ، ودخل الآخر في معركة مع الدب،و لحسن الحظ فإن الرجل كان يحملا سكينا تمكن من إحداث بعض الجروح في الدب وفر مصابا بجروح أصابه الدب بها .

وبعد عدة ساعات من التعقب ، تمكن موظفو الحديقة من العثور على الدب وقتله .

ووفقًا لمدير الحديقة ، إيغور جريزين ، فإن سبب هجوم الدب وأكل الشاب هو كثرة الثلج في الشتاء ،حيث لم يتمكن الدب من الحصول على الطعام وأنه كان جائعًا جدًا.