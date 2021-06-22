بالفيديو..ماعز برأس قرد تثير الرعب في مصر

المصدر: البيان

شهدت محافظة أسيوط في مصر ظاهرة غريبة ونادرة حيث ولد ماعز برأس قرد، ما أثار الرعب بين الناس.

ولم يتخيل أحد أهالي قرية الهداية بمحافظة أسيوط، أن الماعز التي يربونها ستلد ماعزا صغيرة برأس قرد، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات داخل القرية، حول السر وراء ولادة ماعز برأس قرد في واقعة هي الأولى من نوعها هناك.

وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر الماعز حديثة الولادة التي تشبها رأسها القرد، ما أثار ضجة كبير على السوشيال ميديا.

وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر الماعز حديثة الولادة التي تشبها رأسها القرد، ما أثار ضجة كبير على السوشيال ميديا. pic.twitter.com/yxBtPux6yx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 22, 2021

وفسر محمد يوسف، طبيب بيطري، واقعة ولادة ماعز برأس قرد، على أنها «عيب خلقي وليست رأس قرد»، مؤكدا على استحالة حدوث تناسل بين القرود والماعز، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضاف " الشكل الغريب لوجه الماعز وبروز عينيها بتلك الطريقة ما يظهر الوجه على هيئة قرد، حدث نتيجة تشوه في الجنين، وليس معجزة".

وأوضح " التشوه الجنيني للحيوانات قد يحدث لها بسبب تناول أكلات ملوثة خلال فترة الحمل».

لكن تلك الحالات النادرة للتشوه الجنيني، تجعل فرصة الحيوانات في الاستمرار بالحياة صعبة وأحيانا تصبح مستحيلة، وهو الأمر الذي أصاب تلك الماعز، حيث إنها لم تتمكن من الاستمرار في الحياة لأكثر من يومين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة مساء الاثنين.

وعلى الرغم من نفوق الماعز، إلا أنها ما زالت تتصدر حديث أهالي القرية، بسبب حالة الذعر التي أصابتهم من الشكل المخيف لتلك الماعز غريبة الشكل، لأنها المرة الأولى التي تحدث داخل القرية.