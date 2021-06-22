شاهد.. سيارة كهربائية تركن نفسها بنفسها

المصدر: اليبان الإلكتروني

أصبحت الصين من الدول الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، التي تعد مركبات صديقة للبيئة تمتلك تقنيات حديثة تمكنها من ركن نفسها ذاتيا من دون أي تدخل بشري.

وتتميز السيارات الكهربائية بامتلاكها أحدث التقنيات العالمية في مجال صناعة السيارات، التي توفر لقائدها أعلى درجات الأمان والرفاهية.

ومن بين تلك الميزات قدرة تلك السيارة على القيادة الذاتية وركن نفسها داخل الكراجات المزدحمة دون أي تدخل بشري.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية طريقة قيادة تلك السيارة الكهربائية وكيف يمكنها العمل ذاتيا لركن نفسها.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك السيارة تحمل اسم "بي 7" ويتم إنتاجها بواسطة شركة "إكس بانغ" الصينية.

وتقوم الشركة بتجهيز تلك السيارة بتقنيات تسمح لها بتجنب الاصطدام مع السيارات الأخرى عندما تقترب منها، كما يمكنها تجنب الاصطدام بالمارة من البشر أثناء تحكمها في نفسها باستخدام تقنيات القيادة الذاتية.

وتعتمد عملية ركن السيارة على استخدام نظام برمجة يتم تجهيزه مسبقا بواسطة تقنيات خاصة على السيارة تتطلب تصوير المكان قبل أن يتم تحديد المكان المناسب لتركن نفسها.

وتقوم التقنيات الخاصة بالسيارة برسم لقطات ثلاثية الأبعاد للأماكن المتاحة لركن السيارة تظهر على شكل فيديو على شاشة خاصة داخل السيارة بينما يتم تحديد مسارها في شاشة أخرى لاختيار المكان الأنسب بعيدا عن السيارات والمارة.