(فيديو) معجزة صينية.. إنجاز مبنى من 10 طوابق خلال 28 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أنهت شركة البنية التحتية الصينية مجموعة BROAD بناء مبنى سكني مكون من 10 طوابق خلال 28 ساعة و45 دقيقة فقط.

واستخدمت الشركة وحدات البناء المعيارية الجاهزة المعروفة باسم "منظومة المباني السكنية".

ووفقاً للشركة، فإنه تم تصميم المكونات المختلفة للمنظومة بطريقة تسمح بنقلها من المصنع إلى موقع البناء داخل حاوية عادية.

وحسب الشركة، فإن الألواح الفولاذية التي طورتها للدعم الهيكلي للوحدات لها تكلفة إنتاج أقل بكثير من تلك المستخدمة تقليديا، بالإضافة إلى ذلك، هي أخف 10 مرات وأقوى 100 مرة، لذا يمكنها مقاومة الزلازل والأعاصير.

(فيديو) معجزة صينية.. إنجاز مبنى من 10 طوابق خلال 28 ساعةhttps://t.co/kWY6hkXBkm#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/INqBPbzP1p — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 22, 2021