شاهد.. العثور على قنبلتين سوفيتيتين ضخمتين في نهر الدانوب

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت السلطات المجرية على قنبلة يبلغ وزنها مائة كيلوغرام، ويعود تاريخها إلى الحقبة السوفيتية، في مجرى نهر الدانوب بالقرب من جسر تشين في العاصمة بودابست.

ووفقاً لقناة "يورونيوز"، فقد تمّ العثور على القنبلة في النهر، وتمّت إزالة صاعق التفجير منها، مضيفاً أنه كشف بالقرب منها بقايا قنبلة جوية سوفيتية، من طراز يبلغ وزنه 250 كيلوغراماً، وكانت منزعة الصاعق.

وقامت السلطات الأمنية بنقل القنبلة وبقايا القنبلة الأخرى إلى مركز تابع لقوات الدفاع المجرية حيث تمّ تدميرهما.

جدير بالذكر أنه في نهاية العام 1956، اجتاحت قوات سوفيتية كبيرة المجر لضرب الثورة التي عُرفت حينها بـ"الانتفاضة المجرية" المعادية للحكم الشيوعي، وأبدى العمال المجريون مقاومة، إلا أن ميزان القوى كان يميل لصالح القوات السوفيتية التي قضت على الانتفاضة وأرست دعائم الحكم الشمولي في البلاد الذي استمر حتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي حين انهارت الكتلة الشرقية وبدأ الاتحاد السوفيتي بالانهيار.