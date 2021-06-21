لمست مرآة سيارته بالخطأ .. فدهسها

المصدر: دبي ــ البيان

جدد قاض مصري بمحكمة الزقازيق حبس موظف متهم بدهس طبيبة بعدما لمست مرآة سيارته بالخطأ أثناء سيرها في شارع عام بمدينة الزقازيق 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتلقت الجهات الأمنية إخطاراً يفيد وصول طبيبة -32 عامًا- للمستشفى العام بالزقازيق، مصابة بجروح وكدمات، نتيجة صدام سيارة بها.

اتهمت الطبيبة موظفاً بدهسها بسيارته لملامستها مرآة سيارته دون قصد، وتحرر عن ذلك محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

أمرت النيابة العامة بضبط المتهم والقبض عليه، وبعد تحريات المباحث قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وبعد عرضه على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.