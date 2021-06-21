مصر .. محامي حنين حسام يفجر مفاجأة بعد الحكم بحبسها

المصدر: دبي ــ البيان

فجر محامي فتاة التيك توك المصرية حنين حسام مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أنه نصحها بعد براءتها في المحكمة الاقتصادية بألا تظهر مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة، وتقديم نفس المحتوى، لأنه منافٍ للعادات وطبيعة المجتمع، إلا أنها لم تصغ إلى النصيحة، وهو ما رأت نتيجته في الحكم بحبسها 10 سنوات، بغير الغرامة المالية.

وأكد حسين بقار، محامي حنين أنه برغم دفاعه عن فتاة التيك توك، إلا أنه غير راضٍ عن هذه الأفعال، ويرى أن الحكم رادع للفتيات من نفس عمرها، حتى لا يقوموا بتلك الأفعال التي يكرهها المجتمع، ومع ذلك يرى أن العقوبة شديدة على ما أتت موكلته، وأنها لم تتاجر بالبشر كما كان موجهًا لها: «مينفعش أضرب حد بالقلم وآخد إعدام»، وفقا لصحيفة الوطن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أصدرت حكمها على مودة الأدهم وحنين حسام، بتهمة الإتجار بالبشر، واستغلال أطفال من أعمار أقل من 18 عاما، لتصوير مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عاقبت المحكمة الهاربة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 200 ألف جنيه، أما مودة الأدهم عوقبت بالسجن 6 سنوات، وبمبلغ الغرامة ذاته.