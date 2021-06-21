مقاطع اصطياد وذبح وعول بالسعودية تثير ضجة كبيرة والنيابة العامة تتوعد بعقوبات صارمة

المصدر: دبي - البيان

أثار تداول مقطعي فيديو حول اصطياد وذبح وسلخ الوعول الجبلية ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، فيما حذرت النيابة العامة من عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 30 مليون ريال سعودي .

وحول مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه قيام 3 أشخاص باصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة إن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على الأشخاص الثلاثة.

وأضاف أنهم "مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر"، وتابع بالقول إنه تم "إعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وعن الفيديو الآخر المتداول لذبح وسلخ أحد الوعول، قال مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية "الحياة الفطرية" أحمد البوق، في تصريحات لقناة "روتانا خليجية"، إن الفيديو يبدو قديم، ولكن يتم التحقق منه بشكل أكبر حاليًا للبت فيه. وأضاف أنه في حال ثبوت صحة الفيديو سيتم التعامل معه وإحالته للجهات المعنية.

في غضون ذلك، حذرت النيابة العامة السعودية، عبر حسابها على تويتر، من قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وقالت إن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.