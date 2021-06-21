السعودية.. ضبط 3 أشخاص بعد تداول فيديو اصطياد وعل جبلي

المصدر: دبي - البيان

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، في جنوب غرب السعودية، توقيف أشخاص قاموا باصطياد "وعل جبلي" في محافظة بلجرشي.

وقال المتحدث في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام ثلاثة أشخاص باصطياد 'وعل جبلي' بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليهم، وهم سعوديان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر".

وأوضح أنه تمت "إعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة".

يذكر أن عقوبة صيد الوعل الجبلي تبلغ 60 ألف ريال سعودي ، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة، بحيث تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال (حوالي 8 ملايين دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت صحيفة عكاظ إن إمارة منطقة الباحة "حذرت بشدة" في بيان العابثين بمقدرات الحياة الفطرية والصيد الجائر والقتل المتعمد للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض والتي تبذل الدولة جهودا كبيرة لإعادة توطينها والعمل على تكاثرها.

وقالت إن المتجاوزين يعرضّون أنفسهم للمساءلة القانونية والعقاب الرادع والغرامات المقررة.

وحذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السعودي، في وقت سابق، من مغبة إطلاق "أي كائنات فطرية حيوانية في الطبيعة" من دون موافقته، مؤكدا أن هذا التصرف "يترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية" بحق المخالف.

وقال المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن على الجميع "التقيد بالضوابط والاشتراطات النظامية والحصول على موافقته (المركز) قبل إطلاق أي من الكائنات الحية الفطرية البرية أو البحرية".