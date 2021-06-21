لماذا يقترح العلماء اسئصال الطحال من رواد الفضاء؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مدير معهد الدراسات الطبية البيولوجية لدى أكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أورلوف أول أمس السبت إن فريقا من العلماء الروس والأمريكيين يناقش إمكانية استئصال الطحال لدى رواد الفضاء قبل الرحلات طويلة الأمد بهدف تقليل الضرر الإشعاعي.

وذكر أورلوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الطحال مسؤول عن تكوين الدم والمناعة وإمدادات الدم، مضيفا أن "الزملاء الأمريكيين وجهوا إلينا هذا السؤال وناقشنا الموضوع في إحدى مجموعات العمل لمؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي في بطرسبورغ، متسائلين عن مدى ضرورة إزالة الطحال من جسم رائد الفضاء قبل أن يقوم برحلة فضائية طويلة الأمد لتقليل خطر تأثير الأشعة الكونية عليه".

وبحسب العلماء، فمن الممكن إرسال رواد فضاء "معدلين" ومتكيفين مع الإشعاعات. وعلى وجه الخصوص، يمكن استبدال العدسات الموجودة في العين بأخرى اصطناعية والعلاج المسبق لمنطقة من الدماغ، حيث يمكن أن تؤدي التغييرات الناجمة عن تأثير الأشعة الكونية إلى الإصابة بمرض الزهايمر، بحسب وكالة "سبوتنيك".

يذكر رئيس قسم الأمن الإشعاعي في معهد الدراسات الطبية والإشعاعية، فياتشيسلاف شورشاكوف، أعلن في ديسمبر العام 2019 أن الأشعة الكونية تعتبر حاجزا رئيسا للرحلة المأهولة إلى المريخ.