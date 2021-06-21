1.5 مليون تمرين ضغط في عام واحد

المصدر: دبي - البيان

تمكن أب لثلاثة أولاد بولاية ويسكونسن الأمريكية، أخيراً، من تحطيم الرقم القياسي في عدد تمارين ضغط العضلات «البوش آب»، مؤدياً التمرين 3000 مرة ثم 5 آلاف يوميا أثناء تنافسه في ماراثون، ليحقق رقماً قياسياً عالمياً سنوياً جديداً، بأكثر من 1.5 مليون تمرين ضغط على مدار عام واحد.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، انطلق العامل الاجتماعي، نايت كارول، البالغ من العمر 45 عاماً، في مهمته في 14 يونيو من العام الماضي، وبوظيفة دوام كامل، كان إيجاد الوقت يومياً أكبر التحديات أمامه. وكان عليه أن يجعلها أولوية، ونسجها في يومه، أي نسجها في العمل في المنزل، وحتى أثناء قيامه بالأعمال المنزلية، وكلما سنحت الفرصة، كان يعطيها ما لديه.

في السادس من يونيو الجاري، أكمل كارول العد التنازلي لهدفه، محطماً الرقم القياسي، إلا أنه استمر في التفوق على رصيده، مع اقتراب الأسبوع الأخير من سنة المسابقة.

ومن أجل الحصول على رقم قياسي جديد في غينيس، وإسقاط حامل اللقب الحالي، بعد ما يقرب من 32 عاماً، كان يوثق إنجازاته في دفتر التسجيل مع فيديو على طول رحلته الطويلة، التي استمرت عاماً.