«عريسان» يحلقان شعرهما بالكامل خلال الزفاف

المصدر: دبي - البيان

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثراً، يوثق لحظة قيام عروس بحلق شعرها بالكامل خلال حفل زفافها، وذلك في مفاجأة أعدتها بمساعدة عريسها، في محاولة منها للتعبير عن دعمها لوالدتها في صراعها ضد مرض السرطان، كما أقدم عريسها على الخطوة ذاتها، أمام ضيوف حفل زفافهما.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تم تشخيص إصابة والدة العروس، لونا ماكاباجال، وهي من نيوزيلندا، بسرطان المبيض في المرحلة الرابعة عام 2018، لتخضع لعملية جراحية، وللعلاج الكيماوي والإشعاعي للسيطرة على المرض.

ولرغبة الابنة جوني (20 عاماً)، بمفاجأة والدتها مريضة السرطان، والتي توفيت في وقت لاحق، قررت حلق شعرها، تضامناً معها قبل حفل الزفاف، لكن عريسها «أليستير» اقترح أن يحلقا شعرهما معاً في يوم الزفاف ذاته، ووافقت العروس على اقتراحه. بعد انتهاء مراسم الزواج، توجه العروسان لمنصة الرقص، وأعلن منسق أغاني الزفاف بعد ذلك، أنهما أعدا مفاجأة.

وجلس العريس (20 عاماً)، في وسط منصة الرقص، وتولت عروسه حلاقة شعره بالكامل، قبل أن يبدأ بحلق شعرها.