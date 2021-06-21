«ناسا»: انعدام توازن الطاقة تضاعف خلال 14 عاماً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

دقّ بحث أجرته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ناقوس الخطر فيما يتعلق بتغير المناخ بكشفه تضاعف كمية احتباس الأرض والمحيط والغلاف الجوي للحرارة على مدى السنوات الـ14 الماضية.

ولفت موقع «إنديا تايمز» إلى أن علماء من «ناسا» والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، اكتشفوا أن انعدام توازن الطاقة قد تضاعف تقريباً خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2019.

وتوصل الباحثون إلى مثل هذه الخلاصة عبر مقارنة بيانات نظامين مقياسين مستقلين هما السحب ونظام الطاقة المشعة للأرض (سيريس)، وبيانات من «آرغو» أو السلسلة العالمية لطافيات المحيطات التي تخوّل الحصول على تخمين دقيق لمعدل ارتفاع حرارة المحيطات.

وأشار نورمان لويب، المشرف على الدراسة وأحد كبار باحثي «ناسا»: «إن الطريقتين المستقلتين للنظر إلى التغيرات في انعدام توازن الطاقة في توافق تام، ويظهر كلاهما تياراً واسع النطاق مما يمنحنا الثقة بأن ما نراه ظاهرة حقيقية وليس مجرد أثر آلي».