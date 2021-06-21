روبوت يتحرك تحت الأرض

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

نجح العلماء في ابتكار روبوتات تطير في الهواء وتغوص تحت الماء وتقوم بجميع أشكال المناورات فوق الأرض، والآن طوّر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة روبوتات يمكنها أن تتحرك تحت سطح الأرض.

واستوحى فريق الدراسة من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا فكرة الروبوت الجديد من النباتات التي تشق بجذورها في التربة وكذلك الحيوانات أو الكائنات البحرية التي يمكنها أن تحفر وتتحرك تحت الأرض.

ويتكون الروبوت من جسم مرن يشبه جذور نبات الكرم ويأخذ أسلوب النبات نفسه في الحفر خلال طبقات التربة، حيث إنه يتكون من جزء متحرك على غرار الطرف النامي من جذور النبات، في حين يظل باقي جسم الروبوت في حالة سكون.